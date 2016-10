Door: redactie

4/10/16

Er was deze middag een grote stroompanne in de regio Sint-Pieters-Leeuw. Sinds 14.21 uur trof de stroompanne honderden gezinnen, de oorzaak was een hoogspanningslijn van Elia. Intussen is er weer stroom, maar het treinverkeer is verstoord.