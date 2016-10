Man die naar eigen zeggen "vampier" onthoofdde vraagt internering

Door: redactie

4/10/16 - 18u56 Bron: Belga

Een 39-jarige man uit Vurste (Gavere) die in 2014 zijn vriendin vermoordde, zal de rechtbank vragen om geïnterneerd te worden. De man verscheen vandaag op een voorbereidende zitting voor de correctionele rechtbank in Gent.

De feiten dateren van januari 2014 toen Kris V.M. zijn vriendin onthoofdde. In zijn eerste verklaringen vertelde hij dat hij dacht dat hij een vampier had gedood. In juni dit jaar besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling om de zaak niet voor een assisenhof te brengen, maar voor een correctionele rechtbank. Die vindt plaats op 29 en 30 november in het Gentse gerechtsgebouw.



Vandaag overlegden parket, rechtbank en advocaten over welke getuigen er worden opgeroepen. Zo wil het parket de agenten die als eerste ter plaatse waren oproepen. "Een van hen was vroeger immers psychiatrisch verpleegkundige", motiveerde de procureur.



De advocaten van Kurt V.M. kondigden immers al aan dat zij op de zitting de internering van hun cliënt zullen pleiten. Een college van gerechtspsychologen en -psychiaters oordeelde dat de man toerekingsvatbaar is, maar dat wordt dus eind november betwist. Op 18 oktober doet de rechtbank uitspraak welke getuigen worden opgeroepen.