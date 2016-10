Dertiger dood in koelcel met fruit in Sint-Truiden

Door: redactie

4/10/16 - 19u45

Bij de Veiling Haspengouw langs de Tongersesteenweg in Sint-Truiden is vanmiddag een arbeider om het leven gekomen in een van de koelcellen. De man is mogelijk door een gebrek aan zuurstof overleden.