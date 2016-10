"Vooral de juiste mensen aantrekken"

Door: redactie

4/10/16 - 19u31 Bron: vtmnieuws.be

video

De Vlaamse overheid en de werkgeversorganisaties Unizo en Voka komen met een plan om meer mensen aan het werk te krijgen. Het is ook vooral de bedoeling dat de bedrijven de juiste mensen aantrekken en dat ondernemers dus op een andere manier op zoek gaan naar nieuwe werknemers. Unizo en Voka gaan ongeveer 2.000 bedrijven begeleiden bij hun speurtocht naar de beste mensen op de arbeidsmarkt en hen helpen om vooral de juiste keuze te maken. "Het voornaamste dat we willen bereiken is dat de ondernemers ervan overtuigd geraken dat mensen die vandaag hun job verliezen, zoals de werknemers van ING, dat die talent hebben en welkom kunnen zijn in het bedrijf", zegt voorzitter van werkgeversorganisatie Unizo Karel Van Eetvelt. De zogenaamde 'juiste werknemers' kunnen dus gerust ook oudere werknemers zijn, want bepaalde bedrijven zijn net op zoek naar kandidaten die veel ervaring hebben. Ook volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) maken de iets oudere, ontslagen werknemers nog een kans op de arbeidsmarkt. "We mogen dan wel niet alleen gaan kijken naar hun CV en naar hun diploma's, maar we moeten kijken naar wat ze kennen, kunnen en nog kunnen leren", aldus Muyters.