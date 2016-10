1,9 miljard euro: zoveel kost het om elke 18-jarige gratis treinticket te geven

Door: redactie

De Europese Commissie is van plan het "uitstekende idee" te onderzoeken om alle 18-jarigen een gratis Interrail Pass te geven, een treinticket waarmee jongeren maximaal een maand lang door heel Europa kunnen reizen. Het initiatief verdeelt het parlement.

Reizigers met een Interrail Pass op zak kunnen met de trein tientallen Europese landen doorkruisen. Het ticket bestaat in verschillende formules. Jongeren (tot 25 jaar) betalen er tussen de 200 en 479 euro voor. Elk jaar kopen ongeveer 300.000 mensen een Interrail Pass.



Het idee om elke 18-jarige een Interrail Pass cadeau te doen, is al enkele jaren oud. Vorig jaar nog liet de Europese Commissie echter weten dat het niet van plan was daar geld voor uit te trekken.



Nu liggen de kaarten anders. Nadat Manfred Weber, de fractieleider van de EVP-fractie in het Europees Parlement, het voorstel in september had gereanimeerd tijdens het debat over de State of the European Union van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wordt het vanavond besproken tijdens de plenaire vergadering van het Parlement in Straatsburg.



De Belgische parlementsleden zijn verdeeld. Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Bart Staes (Groen) zijn helemaal voor. "Het is een hele tijd geleden dat men nog eens dergelijk, positief voorstel deed. Zo'n gratis Interrail-ticket biedt alle jongeren, van om het even welke achtergrond, de kans om de diversiteit van Europa te ontdekken", zegt Vandenkendelaere. Staes merkt op dat er "geen kloof meer hoeft te bestaan tussen zij die kunnen reizen en internationale ervaring opdoen, en zij die thuis moeten blijven en deze unieke kans missen." Hilde Vautmans (Open Vld) verzet zich niet tegen het "leuke cadeau", maar zegt dat "dit Europa niet gaat redden".



Ongepast

Een ander geluid bij de N-VA. Daar vindt Anneleen Van Bossuyt het "gratisverhaal" ongepast. "Zeker in tijden van besparingen voor de gewone burger getuigt de EU nogmaals van weinig realiteitszin", zegt ze. Volgens Van Bossuyt zou het initiatief jaarlijks een "absurde" 1,9 miljard euro kosten. "Bovendien wil de EU hiermee een Europees gevoel opwekken bij de jongeren, maar liefde koop je simpelweg niet."



Bart Staes vindt dat Van Bossuyt zich tot het kamp van de eurosceptici wendt. "Dit gaat over het maken van beleidskeuzes waar Europees budget aan wordt uitgegeven. Je kunt kiezen voor miljarden aan bewakingstechnologie of voor de nucleaire sector, of je kunt kiezen voor een paar honderd miljoen voor het vergaren van kennis door jongeren, de horizon verruimen, andere lidstaten, mensen en culturen leren kennen."



Anders dan vorig jaar is de Commissie het idee nu alvast genegen. "De Commissie zal de kosten, de administratieve haalbaarheid en de reikwijdte van dit initiatief nauwkeurig onderzoeken", luidt het bij de Commissie. "Het zou ook kunnen dat we varianten voor dit uitstekende idee overwegen."