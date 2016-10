Sportwinkel krijgt doodsbedreigingen na "makakken"-heisa: zaakvoerder sluit winkel

Door: Patrick Lefelon

4/10/16 - 17u00 Bron: Eigen berichtgeving

© Screenshot ATV.

kontich Sportwinkel Nicksport in Kontich, die vorige week in opspraak kwam omdat de zaakvoerder "Makakken" op een bestelbon had geschreven, is tijdelijk gesloten. De zaakvoerder Pascal Thys heeft gisteren zijn winkel gesloten na dreigementen op sociale media.