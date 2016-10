Door: redactie

Het debat tussen Francken en Dewinter was zeer bitsig. "Ik vind dat Dewinter bijzonder stigmatiserende uitspraken kan doen", zegt Francken. Maar Dewinter een racist noemen, dat is voor de N-VA'er een brug te ver. "Ik vind dat je moet oppassen met die term", vertelt Francken, "Zolang hij niet veroordeeld is, wie ben ik dan om hem racist te noemen?"