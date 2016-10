Francken: "Ik ben tegen cordon sanitaire"

Door: redactie

4/10/16

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft herhaald dat hij tegen het cordon sanitaire is dat het Vlaams Belang van de politieke meerderheid uitsluit. "Ik ben net als mijn partij tegen het cordon sanitaire maar vóór het uitvoeren van mijn verkiezingsprogramma", zei hij vanmiddag in De Meulemeester in Debat op vtmnieuws.be.



Francken ging er voor de eerste keer in debat met Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter. Hoewel Francken tegen het cordon is, beseft hij dat regeren met het Vlaams Belang geen optie is. "Om ons partijprogramma uit te voeren hebben we coalitiepartners nodig en die partijen willen met meneer Dewinter geen zaken doen", zegt hij.



Volgens Dewinter is de discussie over het cordon geen probleem voor het Vlaams Belang. "Voor N-VA zal het in de toekomst wel een probleem worden. Ze kunnen niet doen wat ze zouden willen doen maar "het toekomstig probleem van N-VA om uiteindelijk te kunnen omdat ze aan het handje lopen van andere partijen."