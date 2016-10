Vrouw (20) zwaargewond: getuigen gezocht van ongeval met vluchtmisdrijf

Redactie

4/10/16 - 17u10 Bron: Federale Politie

Gent Het parket van Oost-Vlaanderen is op zoek naar getuigen van een ongeval met vluchtmisdrijf op maandag 26 september. Op de ring rond Gent (R4) werd die ochtend een jonge vrouw (20) aangereden. Ze raakte zwaargewond. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde op de R4 ter hoogte van de Eversteinlaan in Wondelgem, in de rijrichting van Zelzate (ter hoogte van kilometerpaal 47.2). Het slachtoffer kreeg omstreeks 4.50 uur een lift op de N9 in Waarschoot. Omstreeks 5.12 uur verliet ze dit voertuig op het kruispunt van de R4 (Industrieweg/Eversteinlaan) met de N456 (Evergemsesteenweg/Zeeschipstraat).



Richting Zelzate

Het slachtoffer zette vervolgens te voet haar weg verder op de R4 langs de pechstrook en het fietspad richting Zelzate. Enkele honderden meters verder, over de brug met de Ringvaart, werd zij gegrepen door een onbekend voertuig. De jonge vrouw werd zwaargewond.

De onderzoekers zijn op zoek naar mensen die op maandag 26 september tussen 5.10 uur en 5.40 uur die locaties voorbij zijn gereden, en hopelijk meer informatie kunnen geven over de feiten.



Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.