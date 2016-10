"Wesphael wist goed wat hij deed: het was doodslag en zéker vrijwillig"

Door: redactie

Wesphael en zijn dochter Saphia verlaten de rechtszaal na de middagsessie. © belga.

Zaak Wesphael "Het was doodslag, en zéker vrijwillig. Hij wist goed wat hij deed." Advocaat-generaal Alain Lescrenier liet er vandaag in zijn pleidooi in Bergen geen twijfel over bestaan. Voor hem is Bernard Wesphael schuldig aan doodslag.

Lescrenier was zakelijker en minder emotioneel dan Philippe Moureau, de advocaat van de nabestaanden, maar was wel even duidelijk. Elementen in het nadeel van Wesphael zijn er genoeg: de kussenvezels op het gezicht van het slachtoffer, de getuigenissen van de toeristen in de naburige hotelkamers, de vele verwondingen op het lichaam. Bovendien wees de advocaat-generaal op de verschillende gaten in het verhaal van Wesphael.



Bovendien verwees Lescrenier ook veelvuldig naar de verslagen van de experts. "De conclusies zijn simpel: Véronique Pirotton is onderwerp geweest van sterke druk met het kussen op haar gezicht", zei hij. Bovendien zat er fond de teint op de kast tegenover de badkamer, op 20 centimeter hoogte. "Hoe dat daar kwam? Haar hoofd moet op een bepaald moment in contact geweest zijn met die kast." Conclusie van Lescrenier: "Ze is in de badkamer getrokken."



De geloofwaardigheid van de experten van de verdediging trok Lescrenier, weliswaar vriendelijk, sterk in twijfel. "De Vlaamse experten Van Parys en Floré gebruikten misschien al meer "geavanceerde technieken" dan vader en zoon Beauthier." Die laatste experts, gevraagd door de verdediging van Wesphael, waren niet overtuigd van de hypothese van verstikking. Jean-Pol Beauthier zou zich ook vergist hebben over de positie van de lever.



Geen dodelijke mix

Er zijn voor Lescrenier overigens voldoende elementen die een zelfdoding of een dodelijke mix van pillen en drank uitsluiten. Het plastic zakje dat Wesphael naar eigen zeggen op het gezicht van zijn vrouw aantrof, kan niet gebruikt zijn om zelfmoord te plegen. Op de achterzijde van het zakje was geen dna te vinden, en bovendien lag de arm van het slachtoffer onder haar lichaam. Ze kan het zakje onmogelijk tegen haar gezicht gehouden hebben, luidde het.



Wat de dodelijk mix van geneesmiddelen en alcohol betreft, ging het opnieuw over de discussie tussen de toxicologen die hun licht lieten schijnen over de zaak. Dokter Jan Cordonnier was eerder tijdens het proces formeel: de middelen die Pirotton had genomen, waren niet dodelijk voor iemand die "tolerant" is voor alcohol. Maar Lescrenier wees erop dat ook tegenexpert Jan Tytgat geen eenduidige conclusie trok: "Het kàn in bepaalde gevallen tot overlijden komen."