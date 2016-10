Jimmy De Schrijver

Hasselt De brandweer is momenteel bezig met het blussen van een uitslaande garagebrand achter een woning langs de Herkenrodedreef in Kuringen.

De rookpluim was kilometers ver te zien. De oorzaak is nog onbekend. De Herkenrodedreef is in beide richtingen afgesloten.