13,3 procent rijdt te snel tijdens flitsmarathon in Antwerpen

Redactie

4/10/16 - 14u59 Bron: Politie Antwerpen

In Antwerpen werd gisteren, tijdens de zesde nationale flitsmarathon, de snelheid van in totaal 6.738 voertuigen gecontroleerd. Daarvan kregen er 896, of 13,3%, een proces-verbaal voor overdreven snelheid.