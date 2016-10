"Wesphael paste verhoor na verhoor zijn versie aan"

Door: redactie

4/10/16 - 14u39 Bron: Belga

Bernard Wesphael vergezeld van zijn dochter Saphia bij het binnenkomen van de rechtbank. © photo news.

Zaak Wesphael De namiddagsessie van het assisenproces van Bernard Wesphael in Bergen is deze namiddag hervat met het pleidooi van de openbaar aanklager, Alain Lescrenier. Hij benadrukte dat er geen zogenaamde 'affaire Wesphael' is, wel een banaal emotioneel drama.

Elke dag volgt dochter Saphia het proces van haar vader aandachtig. © belga.

Lescrenier legde uit hoe hij oorspronkelijk het volledige dossier in het Nederlands gekregen had. "Dat is niet mijn taal maar ik had geen dagen nodig om twee dingen te begrijpen. Eén: Véronique Pirotton heeft geen zelfmoord gepleegd. Hoe leg je dan die plastic zak op haar gezicht uit, hoe leg je dan die arm onder haar lichaam uit? En voorts heb ik in heel mijn carrière nog nooit meegemaakt dat een vrouw zelfmoord pleegt zonder haar edele delen te bedekken. En twee: er is geen 'affaire Wesphael'. Er is geen enkele politieke invloed geweest op het dossier."



"Wesphael heeft verhoor na verhoor zijn versie van de feiten aangepast, om zo te laten gelijklopen met de elementen die bekend waren in het onderzoek", aldus Lescrenier, die de houding van Wesphael bij die verhoren "op zijn minst vreemd" vindt. "Kalm, rustig, onbewogen, terwijl zijn vrouw net om het leven gekomen is."



"Er is geen affaire Wesphael, we hebben hier te maken met een banaal emotioneel drama", benadrukte de advocaat-generaal nog, die eraan toevoegde dat het proces eerlijk gevoerd wordt.