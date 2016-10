Door: redactie

En we gaan er op deze Wereld Dierendag uit met de eerste rijdende boerderij van ons land Farm on Weels, heet ze, eigenlijk een caravan vol dieren. Ze is van Jef Vorsselmans en Sarah Wagemans, twee jonge twintigers. Ze trekken ermee van school tot school. Om zo aan de kinderen te tonen hoe dieren er in het écht uitzien, want dat weten ze vaak niet meer.