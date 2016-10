Vrouw kan liefdesbreuk niet verkroppen en sticht brand

Door: redactie

Middelkerke Een 48-jarige vrouw uit Middelkerke heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor brandstichting. R.D. stak haar woning in brand omdat ze radeloos was na een liefdesbreuk. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

Begin juli 2015 sprong de relatie tussen R.D. en haar vriendin af. De ex-partner van R.D. trok daarna in bij een vrouw waar R.D. zelf jarenlang een relatie mee had. Op 10 juli 2015 dronk de beklaagde heel wat alcohol en probeerde ze haar ex-vriendinnen te bellen. Ze kreeg geen gehoor, waarop ze haar matras tegen de barkast plaatste en in brand stak.



R.D. deed nog zelf een poging om het vuur te blussen, maar moest uiteindelijk naar buiten lopen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Aan het huurhuis in de Spermaliestraat was wel voor 21.000 euro schade. R.D. werd aangehouden door de onderzoeksrechter, maar mocht na enkele dagen de gevangenis verlaten.



De verdediging vroeg om de vrouw opschorting van straf te geven. "Mijn cliënt had geen uitleg gekregen bij de breuk. Die dubbele vernedering heeft tot een impulsieve daad geleid. Er zijn bijvoorbeeld ook geen brandversnellers gebruikt", aldus meester Jelle Dejaegher.



De rechter doet uitspraak op 25 oktober.