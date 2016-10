Pleidooien gestart op 'proces van de twijfel'

Door: redactie

4/10/16 - 13u57 Bron: vtmnieuws.be

video

Toch is dat nog niet zo zeker. "Er zijn een aantal elementen opgedoken tijdens het proces waarvoor geen verklaring is en waarvoor Wesphael geen verklaring wou of kon geven", vertelt VTM NIEUWS-journaliste Nathalie Dyck. "Het gaat om vezeltjes op het kussen van zijn vrouw, verwondingen die zij heeft opgelopen". De advocaten van de burgerlijke partijen hebben een hypothese opgesteld en volgens hun verklaring heeft het echtpaar ruzie gemaakt, die ruzie is ontaard in slaande ruzie waabij Wesphael zijn vrouw heeft proberen verstikken in bed met een kussen en haar daarna naar de badkamer heeft gesleept om haar daar dan te verstikken met een plastic zakje. "Het is een hyptohese, bewijzen dat het zo gegaan is, zijn er niet", vertelt Natalie Dyck. "Het is nu afwachten wat de verdediging hierover zal zeggen", besluit ze. Deze namiddag komt het Openbaar ministerie nog aan de beurt, daarna de verdediging. Mogelijk gaan die pleidooien morgen nog verder en daarna zal de jury zich terugtrekken. "Hopelijk weten we morgenavond of ze hem schuldig of onschuldig bevinden".