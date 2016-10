Lore (18) werd 5 jaar misbruikt door pooier: "Hij en zijn vrienden stonden altijd voor me klaar"

Door: redactie

Elk jaar vallen in Vlaanderen verschillende tieners in handen van zogenaamde loverboys, pooiers die hen in de prostitutie dwingen. Dat zijn vaak piepjonge meisjes, zoals Lore. Zij heeft vijf jaar in zo'n netwerk gezeten en heeft er nu een boek over geschreven: 'Sterke meisjes huilen niet'. Ze getuigt er ook over bij VTM NIEUWS, anoniem.

Lore was net geen twaalf jaar toen Mo haar aan de schoolpoort aansprak. Hij was een twintiger die haar charmeerde, maar ook meteen tot seks dwong. De eerste keer zelfs met twee van zijn vrienden. "Toen ik niet wou, heeft Mo mij geslagen en bedreigd. Hij zei tegen mij dat ik het moest doen, anders zou hij mij pijn doen. Dus dacht ik: 'ik ga dat gewoon doen en dan ga ik ermee stoppen'."



"Familie die ik nooit gehad heb"

Maar dat gebeurde niet: vijf jaar lang was haar leven een opeenvolging van gedwongen prostitutie, drugs en geweld. En toch zou ze nooit haar pooier verlinken. Het circuit was haar familie, iets wat ze als kind uit een instelling altijd heeft gemist. "Mo en zijn groep, dat was een familie die ik nooit heb gehad. Want ook al moest ik me laten prostitueren, die stonden altijd voor me klaar. Die hebben me vijf jaar lang onderhouden. Als ik kleding nodig had, gingen ze dat met mij halen. Als ik geld nodig had, kreeg ik dat."



Verkracht in bos

Weglopen durfde ze niet. Als een ander meisje dat wel deed, werd Lore gruwelijk gestraft omdat ze haar niet wilde verraden. "Toen hebben ze me met vijf mensen verkracht. Ze hebben me eerst met plakband vastgebonden, in de koffer gestoken en mij naar een bos gebracht. Daar hebben ze me verkracht en laten liggen. En toen heb ik gedacht: 'nu is het genoeg geweest'."



"Voelde me beschaamd"

Lore -op dat moment 16 jaar- ging opnieuw naar de instelling. Ze kon gedurende enkele maanden in het buitenland werken en liet zo haar verleden achter. Maar nooit heeft ze iemand ook maar iets verteld. "Ik voelde me eigenlijk beschaamd dat ik me vijf jaar lang heb laten gebruiken. Ik durfde dat tegen niemand te vertellen."



Nu -op haar achttiende- geeft ze haar ervaringen mee in een boek om andere meisje te waarschuwen voor het gevaar van tienerpooiers.