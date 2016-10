Klant (57) stalkt bankbediende en stuurt haar vakantiefoto's door naar ex

Door: redactie

4/10/16 - 14u07 Bron: Belga

© anp.

Halle/St.-P.Leeuw Het parket Halle-Vilvoorde heeft een celstraf van 20 maanden met uitstel gevorderd tegen een 57-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw. Die had een vrouw en haar partner zes maanden lang gestalkt en lastiggevallen met e-mails en brieven. Ook de kinderen en de ex-partner van de vrouw moesten het ontgelden. De vijftiger bekende de feiten en bood zijn verontschuldigingen aan, maar kon geen duidelijke uitleg geven over zijn motief.

De vijftiger had de vrouw leren kennen toen zij in een bankkantoor in Halle werkte en hij daar een handelszaak had. Zij begeleidde hem bij zijn investeringen in de zaak tot ze in augustus 2012 het kantoor verliet. Anderhalf jaar later, in december 2013, kreeg de vrouw plots e-mails van onbekende en rare adressen met de vraag om in contact te komen. Ook werd ze via LinkedIn gecontacteerd door een onbekende zaakvoerder van een al even onbekend bedrijf. Toen haar partner op een van de mails reageerde, werd de zaak nog vreemder, want toen begon niet alleen het koppel vreemde en verontrustende mails en brieven te krijgen, ook de kinderen van de vrouw en haar ex-echtgenoot kregen plots post van een onbekende afzender. Die stuurde zelfs vakantiefoto's van de vrouw en haar nieuwe partner naar haar kinderen en ex-partner.



"Niemand weet hoe hij daaraan gekomen is", verklaarde de advocaat van de vrouw, die zich burgerlijke partij stelde. "U kan zich indenken hoe verontrust mijn cliënte en haar familie door deze hele zaak waren."



Onderzoek wees uiteindelijk de 57-jarige man aan als de dader. Die bekende bij zijn eerste verhoor en verklaarde dat hij enkel opnieuw contact had willen leggen met de vrouw, een uitleg die op weinig begrip kon rekenen.



Het vonnis valt op 25 oktober.