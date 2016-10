Politie-inspecteur gebruikte tankkaart voor eigen wagen

Door: redactie

4/10/16 - 13u30 Bron: Belga

© photo news.

Malle Een 43-jarige man uit Malle die tot voor kort als inspecteur bij de politiezone Voorkempen werkte, heeft van de correctionele rechtbank van Antwerpen een opschorting gekregen, omdat hij de tankkaart van zijn dienstwagen gebruikt had om zijn privéwagen vol te tanken.

Het gesjoemel was aan het licht gekomen nadat zijn collega de tankkaart van hun dienstvoertuig niet meer kon vinden. De beklaagde toverde ze even later wel tevoorschijn, wat zijn collega verdacht vond. De korpsleiding werd ingelicht en na onderzoek bleek dat de veertiger de kaart twee keer gebruikt had voor zijn privéwagen. Hij had voor 105 euro getankt op kosten van de politie.



De beklaagde bekende en zei dat hij met financiële problemen kampte. Hij werd na een tuchtprocedure ontslagen. Het openbaar ministerie had drie maanden cel geëist. Zijn advocaat had gepleit voor een opschorting en verkreeg die ook voor zijn cliënt.