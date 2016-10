1.160 vacatures bij Defensie, dat fors meer vrouwen wil aantrekken

Door: redactie

defensie Defensie wil in 2017 tot 1.160 vacatures invullen en hoopt meteen ook het aantal vrouwelijke medewerkers fors te laten toenemen. Er komt onder meer een jobdag in het najaar die specifiek bedoeld is voor vrouwen en waar heel wat huidige vrouwelijke medewerkers als ambassadrices dienen om aan te tonen dat Defensie geen mannenbastion meer hoeft te zijn.

Defensie start wervingscampagne 2017 in Antwerpen met focus op vrouwen @svandeput @JohanVermant @Bart_DeWever pic.twitter.com/w7TJIsjrpH — Laurence Mortier (@LaurenceMortie1) Momenteel zijn vrouwen slechts goed voor zowat 8 procent van het personeel bij Defensie en aangezien het aantal vrouwelijke sollicitanten laag is, lijkt het moeilijk daar snel verandering in te brengen.



"Vrouwen zijn nochtans even goed als mannen in staat om de verschillende opdrachten te vervullen", zegt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). "Ze kunnen zelfs een absolute meerwaarde zijn. Zo zien we dat vrouwelijke medewerkers veelal vlotter contact kunnen leggen met de plaatselijke bevolking tijdens missies." Defensie zoekt vrouwen! #Wervingscampagne 2017 #MilJobs pic.twitter.com/N6enLGSQQv — Defensie_BE (@Defensie_BE)