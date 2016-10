"Wesphael nam de tijd om zijn leugen te construeren"

Door: redactie

4/10/16 - 13u10 Bron: Belga

Bernard Wesphael heeft Véronique Pirotton gedood en vervolgens de tijd genomen om na te denken hoe hij alles kon uitleggen. Dat heeft Philippe Moureau, de advocaat van de nabestaanden van het slachtoffer, gezegd in zijn pleidooi voor het assisenhof in Bergen. "Hij heeft zijn leugen geconstrueerd."

Philippe Moureau, de advocaat van de nabestaanden van het slachtoffer. © photo news. "De sleutel in het dossier is het moment waarop hij beseft dat ze dood is. Dan moet hij nadenken. Zal hij zeggen dat het een uit de hand gelopen gevecht is geweest? Nee, hij neemt tijd om na te denken. Hij construeert zijn leugen"

Moureau zette uiteen hoe Bernard Wesphael volgens hem zijn vrouw heeft gedood op de 31ste oktober 2013. Hij verwees daarbij naar de dertien feitelijke puzzelstukjes, wetenschappelijke elementen uit het onderzoek, die zijn collega Diego Smessaert eerder had gelegd. Volgens de advocaten heeft Wesphael de doodslag in twee tijden gepleegd.



Moureau kwam eerst terug op het verloop van het verblijf van het koppel in Oostende. Hij bracht onder meer in herinnering dat Wesphael kwade berichten naar de minnaar van zijn vrouw had gestuurd, en dat hij enkele cruciale dingen niet kan uitleggen.



Maar Moureau ging vooral in detail over de gebeurtenissen in hotelkamer 602, waar Pirotton dood werd aangetroffen. "Ze was dronken toen ze in de kamer kwamen. Wat wil zo iemand doen op dat moment? Die wil slapen, dodo doen", stelde Moureau. "Ze speelt haar kledij uit en wil gaan slapen. Ze gaat in het bed liggen en valt in slaap." De advocaat wees erop dat Pirotton een oproep en een sms van haar zoon onbeantwoord liet.



Volgens het scenario dat Moureau het meest waarschijnlijk acht, zou Wesphael vervolgens in de gsm gaan neuzen zijn van zijn vrouw en ontdekte hij zo dat ze contact had gehad met haar minnaar Oswald D. "Dat maakte hem woedend", vertelde Moureau. Vervolgens zou hij haar geslagen hebben en proberen verstikken hebben met het kussen, wat de aanwezigheid van kussenvezels op haar gezicht zou verklaren.



Maar Pirotton zou zich verweerd hebben en naar de badkamer gevlucht zijn. "Daar komen de twee op de grond terecht en houdt Wesphael haar in een greep, met de knie op de lever. Met zijn rechterhand drukt hij de plastic zak op haar gezicht. Waarna ze sterft", aldus Moureau.



"Maar de sleutel in het dossier, is het moment waarop hij beseft dat ze dood is. Dan moet hij nadenken. Zal hij zeggen dat het een uit de hand gelopen gevecht is geweest, dat zij hem heeft aangevallen en dat hij zich verdedigd heeft? Nee, hij neemt tijd om na te denken. Hij construeert zijn leugen."