Bestuurder vlucht weg nadat auto in brand vliegt

Ronny Decoster

4/10/16 - 13u26 Bron: Eigen berichtgeving

© Ronny Decoster.

Kruishoutem Op de afrit van de E17 in Kruishoutem is afgelopen nacht rond 0.30 uur een auto uitgebrand. De bestuurder kon zijn wagen op tijd verlaten, maar vluchtte weg.

De auto met Franse nummerplaat reed richting Gent en wilde in Kruishoutem de snelweg verlaten. Op de afrit week hij van de weg af en botste tegen een verhoogde berm. Een vrachtwagenchauffeur zag de bestuurder van de auto uit de wagen klauteren, waarna die in brand vloog. De brandweer van Kruishoutem snelde ter plaatse om de auto te blussen. Bij aankomst van de hulpdiensten was de chauffeur van de gecrashte auto spoorloos verdwenen. De afrit bleef een tijd afgesloten voor alle verkeer.