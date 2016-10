Leegstaand huis verwoest door brand

Kristien Bollen

4/10/16 - 13u05 Bron: Eigen berichtgeving

© Bollen.

Zoutleeuw Aan de Budingenweg in Zoutleeuw is afgelopen nacht een huis verwoest door een brand.

© Bollen.

De brandweer van Sint-Truiden en Landen kreeg rond 3 uur vannacht een oproep voor een uitslaande brand in een huis. Bij aankomst van de spuitgasten sloegen de vlammen al ongeveer uit het dak. Hoewel de hulpdiensten het vuur vrij snel onder controle hadden, werd de woning totaal vernield.



Geen gewonden

Gelukkig raakte niemand gewond. Het huis, dat recent van eigenaar verwisselde, stond leeg. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Brandweer, politie en een branddeskundige voeren het onderzoek.