Verhofstadt: "Geen gesprekken met Britten vóór activering artikel 50"

4/10/16 - 12u29 Bron: Belga

© epa.

Brexit Guy Verhofstadt, die namens het Europees Parlement de onderhandelingen met de Britse regering over de brexit zal voeren, is tevreden dat premier Theresa May verklaard heeft dat artikel 50 voor eind maart 2017 geactiveerd zal worden. Daarmee zal Londen officieel te kennen geven dat het de EU wil verlaten. Maar May moet niet denken dat er nog voor die activering gesprekken opgestart kunnen worden, zei Verhofstadt vandaag.

Is het slim van Theresa May om te zeggen wanneer ze artikel 50 van het Europees Verdrag wil inroepen? Volgens sommige analisten speelt ze zo in de kaart van de Europese Unie en loopt ze in de val die de andere Europese leiders hebben gespannen. May had al geen goede uitgangspositie voor de onderhandelingen en verspeelt nu nog eens het enige voordeel dat ze had, luidt het.



Zelf hoopt May dat de EU nog voor het einde van maart gesprekken zal willen aanknopen. Maar Guy Verhofstadt gooide die deur dinsdag helemaal dicht. "Geen vooronderhandelingen. De gesprekken kunnen pas starten na de activering van artikel 50", zei hij in het Europees Parlement in Straatsburg. Lees ook Britse pond verder onder druk: laagste peil sinds 1985

Groot-Brittannië wil brexit "voor einde maart 2017" activeren