Armoede in Vlaanderen blijft toenemen en er is niet echt verbetering in zicht

Door: redactie

4/10/16 - 12u21 Bron: Belga

© Benoit De Freine.

De armoede in Vlaanderen blijft toenemen. Iets meer dan 11 procent van de Vlamingen leeft in armoede. Erger is het gesteld als de kinderarmoede uitgelicht wordt: een op de acht kinderen in Vlaanderen groeit op in een gezin dat leeft onder de armoedegrens. Dat blijkt uit de Armoedebarometer 2016 die de organisatie Decenniumdoelen 2017 heeft voorgesteld. Met de publicatie van de negende armoedebarometer stelt coördinator Michel Debruyne dan ook vast dat "we na negen jaar nog geen stap verder staan".