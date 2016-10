Welke partij past bij u? Vlaams Parlement lanceert permanente stemtest

Door: redactie

4/10/16 - 12u25 Bron: Belga

© belga.

Politiek Het Vlaams Parlement heeft een stemtest laten uitwerken die permanent kan gebruikt worden voor het secundair onderwijs. Met de Educatieve Stemtest kunnen gebruikers hun politieke opvattingen aftoetsen aan die van de partijen. Het moet voor leerkrachten een handig instrument zijn om in de klas te werken rond democratie, burgerzin en politiek.

Stemtesten en stemwijzers zijn een veelgebruikt instrument bij verkiezingen. Maar vaak staan die stemtesten maar voor korte tijd online. Nochtans zou zo'n test ook buiten de verkiezingsperiodes handig kunnen zijn, bijvoorbeeld voor het onderwijs. Voor leerkrachten kan zo'n test een interessante hefboom zijn om het te hebben over politiek en politieke stellingen.



Daarom ging de Kracht van Je Stem, de educatieve dienst van het Vlaams Parlement, op zoek naar een manier om de Stemtest uit 2014 om te vormen tot een permanente en educatieve stemtest. "Met deze stemtest hebben leraren en leerlingen nu permanent een educatieve tool ter beschikking om in de klas te werken rond het partijpolitieke landschap in Vlaanderen", zegt parlementsvoorzitter Jan Peumans.



De Educatieve Stemtest vergelijkt de politieke opvattingen van de gebruiker met die van de partijen in het parlement. Zo komt u te weten welke partijen nauw aansluiten bij uw overtuiging en welke daar juist het verst van afstaan. De stemtest is opgebouwd rond een reeks stellingen, maar bevat ook uitleg over moeilijke woorden en professor Kris Deschouwer legt in filmpjes uit waar de verschillende politieke partijen voor staan.



De Educatieve Stemtest is terug te vinden op educatievestemtest.be