Jongen (18) krijgt boete en werkstraf voor valse bommelding Sint-Lodewijk

Door: redactie

4/10/16 - 12u19 Bron: Belga

Archiefbeeld. © belga.

De correctionele rechtbank heeft de 18-jarige Hicham A. uit Antwerpen veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een boete van 600 euro voor een valse bommelding.

Hij had op maandag 23 november, tien dagen na de aanslagen in Parijs, naar de noodcentrale 101 gebeld met de boodschap dat er rond de middag een bom zou ontploffen in de Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk aan de Lombardenvest in Antwerpen.



De politie liet de school ontruimen en doorzoeken, maar er werd niets gevonden. Telefonie-onderzoek leidde naar Hicham A., een leerling van de school. Hij werd nog diezelfde dag opgepakt.



De jongeman beweerde dat hij gedwongen werd. Hij verklaarde dat een onbekende man hem de zaterdag voordien de weg had gevraagd in de Sint-Sebastiaanstraat. Na een korte babbel zou de onbekende hem een vuurwapen tegen het hoofd hebben gezet en hem verteld hebben dat hij de bommelding moest maken. Als hij de politie inschakelde, zou de man zijn familie iets aandoen.



Zijn verhaal werd nagetrokken, maar uit niets bleek dat Hicham A. echt bedreigd werd. De jongeman werd na de feiten van school gestuurd.