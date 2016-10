Opgevangen albinozeehond terug naar zee

Door: redactie

4/10/16

Albinozeehond Moussine. © Benny Proot.

Blankenberge De albinozeehond die op 13 augustus werd opgevangen door Sea Life Blankenberge mag komende zaterdag terug naar huis. Samen met de witte zeehond 'Moussine' worden nog vier zeehondenpups vrijgelaten, meldt Sea Life.

Na een verblijf van ruim twee maanden mag de zeldzame albinopup Moussine opnieuw de zee in. Op 13 augustus spoelde het vrouwtje van zowat 11 kg verzwakt aan op het strand van Lombardsijde. Het was de eerste keer dat het zeehondenopvangcentrum van Sea Life een albinozeehond te gast kreeg. Zaterdagochtend wordt Moussine weer vrijgelaten op het strand van Blankenberge.



Vier andere pups, waaronder Chico die als eerste pup van het seizoen werd opgevangen, worden ook opnieuw uitgezet.



Er verbleven afgelopen seizoen in totaal elf zeehondenpups in het opvangcentrum. De zes andere zeehondenjongen zijn nog te zwak om de natuur in te gaan en worden op een later moment vrijgelaten.