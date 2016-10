De herfst is nu echt in het land

Door: redactie

Het blijft vandaag droog, met 's ochtends nevel, mist of laaghangende bewolking die plaatselijk hardnekkig kunnen zijn. Overdag blijft het grotendeels bewolkt met in de loop van de namiddag opklaringen die stilaan breder worden. Op het einde van de dag is het op de meeste plaatsen vrij zonnig. De maxima liggen tussen 12 of 13 graden op de Ardense hoogten en 16 tot plaatselijk 18 graden in de andere streken. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit het oosten tot oostnoordoosten. Dat meldt het KMI.