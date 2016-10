Problemen in beide rijrichtingen op E34 ter hoogte van Turnhout-centrum

Door: redactie

4/10/16 - 06u42 Bron: Belga

Vrachtwagens botsen tegen #botsabsorbeerders op A'pse Ring en op #E34 in Turnhout. Daar is de weg nog altijd niet vrij! pic.twitter.com/Dsn13foUSd — Radio 2 Antwerpen (@Radio2Antwerpen) 4 oktober 2016

Op de E34 ter hoogte van Turnhout-centrum zijn er in beide rijrichtingen ongevallen gebeurd, zo meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer moet in de richting van Antwerpen over de pechstrook rijden, in de richting van Nederland is slechts één rijstrook beschikbaar.