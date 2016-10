Vlaming (30) die totaal verlamd raakte in amper twee uur tijd nu even onverwachts overleden

Bewerkt door: Redactie

Een Vlaamse man die twee jaar geleden in amper twee uur tijd volledig verlamd raakte door een bacterie is gisteren overleden. Yannick Boudringhien (30) belandde zaterdag in een coma en hulp kon niet meer baten. De man zou binnenkort verhuizen met zijn vrouw en driejarig zoontje naar een nieuwe, aangepaste woning in Ronse.

Boudringhien raakte in juni 2014 totaal verlamd door een virusachtige bacterie, die zich tijdens een bronchitis in zijn lichaam had genesteld. De diagnose: een infectie met de mycoplasma pneumonie bacterie. In mensentaal betekent dat een ontsteking aan het ruggenmerg en de hersenstam. Op een avond had de man tintelende tenen, een kwartier later was hij al tot zijn middel verlamd. De man werd naar het Universitair Ziekenhuis Gent gebracht en daar volgde het bikkelharde verdict: Boudringhien was intussen totaal verlamd.



Sindsdien was hij volledig afhankelijk van zijn echtgenote Suzy en familie. Boudringhien kon niet bewegen, niet zelfstandig ademen, niet slikken, niet eten en niet spreken. Hij zag dubbel, hoorde niet goed en had geen aanrakingsgevoel.



Maar de vader vocht terug en ging revalideren in het UZ. De weekends bracht hij na een tijd door bij zijn gezin in hun woning in de Brugzavel in Berchem. Omdat de aanpassing van hun huis handenvol geld kostte, kochten ze een woning in Ronse en lieten dat aanpassen voor de verlamde man. Sinds eind augustus was het gezin de verhuis naar de nieuwe woonst aan het voorbereiden, maar zaterdag besliste het lot bruusk anders over die toekomstplannen.



De dertiger was in de zomer opnieuw ziek geworden en verbleef sinds 20 augustus in het ziekenhuis. Afgelopen weekend was Boudringhien via de computer met zijn vrouw aan het praten, toen hij plots niet meer reageerde. "In één seconde ging hij in een coma, zo ineens, zonder de minste aanleiding", zegt zijn vader Johan in Het Nieuwsblad. De artsen hebben nog vanalles geprobeerd, maar konden de man niet meer helpen. Boudringhien overleed gisteren in het ziekenhuis. Hij wordt zaterdag begraven in de Sint-Hermeskerk in Ronse.