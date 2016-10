Gepest meisje: "35 kilo lichter, maar ik was nooit zo sterk"

CELIEN MOORS EN LEEN BELPAEME

"Dikke koe. Patattenzak. Slaan. Steken met een schroevendraaier. Mijn haar knippen of in brand steken." De 16-jarige Yasmine El Akel uit Schaarbeek vertelt openlijk hoe pesters haar het leven zuur maakten. Tot ze in De Haan in het Zeepreventorium belandde. Toen nog zwaarlijvig en onzeker, nu 35 kilo lichter en met een rugzak waaruit het zelfvertrouwen komt piepen.

Op een boogscheut van de Noordzee, in het Zeepreventorium in De Haan, worden momenteel 207 kinderen tot 18 jaar opgevangen en behandeld voor aandoeningen zoals CVS, astma en obesitas. Tot eind juni was Yasmine één van hen. 35 kilo verloor ze er. Niet door streng te diëten, maar door een combinatie van gezond eten, sport en psychologische begeleiding. Een beslissing die ze zélf maakte, toen het pestgedrag in het tweede middelbaar de spuigaten uitliep. "Ik was zwaarlijvig, en had niet veel vrienden", vertelt Yasmine. "Het begon met uitschelden en uitlachen, maar stilaan werd het erger. Duwen in de gangen, slaan, mij achterlaten in de klas. Soms kwam ik met blauwe plekken thuis. Het liep zelfs zo uit de hand dat ze mijn arm verbrandden en me gestoken hebben met een schroevendraaier. Nog steeds sta ik vol littekens."



