Bijna 14 procent meer nieuwe personenwagens ingeschreven in september

Door: redactie

4/10/16

In september zijn in België 41.748 nieuwe personenwagens ingeschreven, een toename met 13,68 procent. Dat blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac en de FOD Mobiliteit. Voor het totaal van de eerste drie trimesters noteert de automarkt 8,1 procent hoger met 424.382 nieuw ingeschreven voertuigen. De autobranche trekt de prognose voor het volledige jaar op tot zowat 515.000 stuks.

De onafgebroken groei bij de lichte bedrijfsvoertuigen, sinds november 2014, houdt eveneens aan. Dit keer met een maandelijkse groei met 19,1 procent en een samengeteld resultaat voor de voorbije 9 maanden dat 11,8 procent hoger ligt.



Bij de zware vrachtvoertuigen tot 16 ton was er in september een groei met 5,7 procent. Het jaarresultaat na de eerste 3 trimesters toont evenwel een terugval met 5,5 procent.



Zware vrachtvoertuigen

Ook de inschrijvingen van zware vrachtvoertuigen van meer dan 16 ton maximaal toegelaten massa blijven toenemen, met 23,9 procent voor de voorbije maand en met 21,1 procent sinds het begin van het jaar.



Tot slot was er in september ook nog een opmerkelijke sprong voorwaarts voor de motormarkt. De maandelijkse inschrijvingen gingen daar in september 38,7 procent hoger, terwijl het jaarresultaat nu plus 4,6 procent afficheert.