Eandis-top wijst met vinger naar Vreg over afspringen deal met State Grid

3/10/16 - 21u38 Bron: Belga

Piet Buyse, voorzitter van Eandis. © VRT.

De top van distributienetbeheerder Eandis wijst met een beschuldigende vinger naar de Vlaamse regulator Vreg. Die heeft "toch enige verantwoordelijkheid" in het afspringen van de fusie en dus de deal, aldus CEO Walter Van den Bossche na afloop van de algemene vergadering van de distributienetbeheerder.

Het kwam vanavond niet tot een stemming op de algemene vergadering van Eandis over de instap van het Chinese State Grid. Twee voorwaarden voor de instap bleken niet voldaan: de Antwerpse intercommunale Imea kon geen aparte tarieven afdwingen van de Vreg, en de Waalse gemeente Ellezelles wilde zich niet voor 2019 afsplitsen.



Na afloop haalde CEO Van den Bossche uit naar de Vlaamse regulator Vreg. De enige officiële communicatie van de regulator, aldus de topman, beperkte zich tot het persbericht dat donderdag werd verspreid. Een officieel standpunt van de Vreg was er, ook na aandringen van Eandis, niet gekomen, aldus Van den Bossche.



Door het afspringen loopt Eandis 930 miljoen euro vers kapitaal mis, aldus voorzitter Piet Buyse. Het gaat om de 830 miljoen euro van het Chinese State Grid en honderd miljoen euro van de financieringsintercommunales, aldus Buyse, die zich erg ontgoocheld toonde over het afspringen van de fusie tot Eandis Assets en het afspringen van de instap van de Chinese partner. "We zetten een stap terug. We zitten opnieuw in de situatie van 2014."



Bij Eandis luidde het dat het nog wat te vroeg is om over andere formules na te denken. "We laten het stof nu wat neerdwarrelen", aldus Van den Bossche. Eandis wacht ook het standpunt van de Vlaamse regering af. Bij de distributienetbeheerder werd ook gewezen op het krappe tijdspad. Dat is wellicht te kort voor andere plannen. Er zijn de verkiezingen in 2018, wat beslissingen onmogelijk maakt. In 2019 worden de nieuwe besturen geïnstalleerd. Ook over een fusie met zes intercommunales, dus zonder Imea, luidde het dat het nog veel te vroeg is voor standpunten.