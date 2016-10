Verzekeringscomité Riziv keurt 660 miljoen besparing goed

bewerkt door: redactie

gezondheidszorg Het verzekeringscomité van het Riziv, het Rijksinstituut voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering, keurt het voorstel van begroting van de gezondheidszorg 2017 goed. Een besparing van 660 miljoen euro moet de begroting in evenwicht houden, meldt het christelijk en het socialistisch ziekenfonds. De bespreking van het voorstel in de algemene raad van het Riziv zou mogelijk wel moeizamer verlopen, gezien de verwachte begrotingsbeslissingen van de federale regering.

Volgens Luc Van Gorp en Jean Hermesse, de voorzitter en de secretaris-generaal van de CM, kwam men tot een evenwicht door de honoraria voor hulpverleners maar gedeeltelijk te indexeren. Ook gaat men ervan uit dat de farmaceutische sector het begrotingstraject zal respecteren dat met hen ondertekend werd en dus dat de farmasector bijkomend bespaart. Volgens de CM-voorzitter zal de patiënt niets voelen van de besparingen. "Maar legt de regering ons straks nog meer besparingen op, dan gaan die de patiënt wél pijn doen", aldus Van Gorp. De begroting gezondheidszorg vertrekt van een groeinorm van 1,5 procent zoals voorzien in het regeerakkoord. Volgens de CM en de socialistische mutualiteiten is dat "het strikte minimum, gezien de veroudering van de bevolking".

Belangrijke onthouding socialisten

De CM keurde het begrotingsvoorstel goed binnen het verzekeringscomité, de socialitische mutualiteiten onthielden zich en een deel van de zorgverstrekkers stemde tegen. Uiteindelijk waren er 15 stemmen voor, 11 tegen en 13 onthoudingen. Volgens secretaris-generaal Jean-Pascal Labille van Solidaris, een van de socialistische mutualiteiten, biedt de begroting geen perspectief voor de toekomst en is er amper marge voor nieuwe initiatieven.



Komende maandag bespreekt de algemene raad van het Riziv normaliter de begroting van de gezondheidszorg. Waarschijnlijk heeft de federale regering dan ook het begrotingswerk afgerond want daags nadien wordt premier Charles Michel in de Kamer verwacht voor de beleidsverklaring. De goedkeuring van de begroting gezondheidszorg 2017 lijkt verre van rond indien de regering nieuwe besparingen beslist. Labille wijst er alvast fijntjes op dat zonder de onthouding van de socialistische mutualiteiten het begrotingsvoorstel waarschijnlijk verworpen zou zijn binnen het verzekeringscomité.