Lichaam van onbekende man gevonden in Maasmechelen

Door: redactie

3/10/16 - 20u30 Bron: Belga

Archiefbeeld. © photo news.

Vlakbij de Weg naar Heiwyck in de Mechelse Heide is vandaag het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Politie en gerecht hielden er een zoekactie in het kader van het onderzoek naar de vermissing van de 52-jarige Marino Sborzacchi uit Genk. Het parket van Limburg laat weten dat de identiteit van het lichaam in de Mechelse Heide nog niet bekend is. Daar is verder onderzoek voor nodig.