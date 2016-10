Regeringstop houdt het na twee uur voor bekeken

Door: redactie

3/10/16 - 23u42 Bron: Belga

© belga.

De federale regeringstop heeft vanavond zowat twee uur samengezeten over de begroting. Omstreeks 22 uur waren de gesprekken afgelopen. Straks zou naar verluidt vooral in bilaterale gesprekken worden voortgezocht naar een akkoord. Iedereen blijft voorlopig erg karig met commentaar.

Ook dit weekend zaten premier Michel en zijn topministers al samen op Hertoginnedal in de zoektocht naar een uitweg uit de put van 4,2 miljard euro. En als het even kan ook naar een hervorming van de vennootschapsbelasting.



Volgende week dinsdag wordt premier Michel in het parlement verwacht voor zijn 'state of the union'. Het staat buiten kijf dat daar nog een hele week van moeilijke onderhandelingen aan vooraf zullen gaan. "Het is de hele tijd op en neer naar Hertoginnedal voor moeilijk begrotingsoverleg", formuleerde CD&V-minister Koen Geens het vandaag nog op zijn website.