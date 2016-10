OCAD was verrast toen bij 'lockdown' ook alle Brusselse scholen dicht gingen

Door: redactie

Onderzoekscommissie Toen de Brusselse scholen eind vorig jaar allemaal gesloten moesten blijven onder dreigingsniveau 4, kwam dat als een complete verrassing voor het OCAD. Het orgaan voor de dreigingsanalyse had de scholen immers helemaal niet als mogelijk doelwit aangeduid. Dat heeft voormalig topman André Vandoren laten verstaan in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart.

'We hadden dat soort informatie niet gekregen van onze steundiensten' André Vandoren

Huidig OCAD-topman Paul Van Tigchelt onderstreepte het bij zijn doortocht vorige week nog tot in den treuren. Het OCAD staat in voor de dreigingsanalyses, maar spreekt zich helemaal niet uit over de veiligheidsmaatregelen die op basis daarvan worden getroffen. Het is aan de regering, het crisiscentrum en de politie- en veiligheidsdiensten om die te bepalen.



Of die maatregelen altijd mooi aansluiten bij de evaluaties van het OCAD, zo wilde commissievoorzitter Patrick Dewael weten. Minstens één keer niet, zo blijkt. Met name in november 2015, toen bijna een week lang sprake was van dreigingsniveau 4 voor Brussel en de hoofdstad min of meer in 'lockdown' ging.



"Wat ons verrast heeft in november, is het sluiten van alle scholen in Brussel. U kan al onze evaluaties bekijken, dat is nooit hernomen geweest", reageerde Vandoren. "We hadden dat soort informatie niet gekregen van onze steundiensten. Wij hadden andere 'targetting'."