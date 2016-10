"Veiligheidsdiensten zijn bang om fouten te maken"

Door: redactie

3/10/16 De Standaard

Johan Delmulle.

Sinds de aanslagen in Parijs wordt werkelijk álle informatie doorgegeven aan het federaal parket. De politie en de lokale parketten in ons land zijn immers te bang geworden om nog fouten te maken. Die toestand klaagt Johan Delmulle, de voorzitter van het College van procureurs-generaal, aan in 'De Standaard'. "Het structurele tekort aan recherchecapaciteit is een enorm probleem", klinkt het.