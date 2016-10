Leuven lanceert campagne tegen 'indrinken op kot'

Door: redactie

3/10/16 - 18u16 Bron: Belga

© Vertommen.

De traditionele sensibiliseringscampagne tegen uitgaansoverlast die elke oktober in Leuven gelanceerd wordt, focust dit jaar op het 'indrinken op kot', waarbij studenten in groep op kot al veel alcohol consumeren vooraleer ze op stap gaan. De campagne gaat uit van de KU Leuven, hogeschool UCLL, stad Leuven, lokale politie en studentenkoepel LOKO.

"Doe het eens op café"

De campagne 'Doe het eens op café' wordt vanavond gelanceerd. Vicerector Studentenbeleid Rik Gosselink en de Leuvense schepen Bieke Verlinden (sp.a) zullen in het uitgaansmilieu studenten controleren met een zogenaamde 'snuffelaar'. Studenten die niet indronken worden beloond met een leuke goodie of Alma-verwenmaaltijd.



LOKO zal de komende weken samen met faculteitskringen ook sensibiliserende acties organiseren in de fakbar of op hun TD. Studenten die vroeg naar een TD of fakavond gaan krijgen een bandje waarmee ze festivaltickets kunnen winnen. Op 13 oktober wordt voorts de 'collectieve indrink' Aperitief Collectief georganiseerd.