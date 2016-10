Na Nederlandse oproep tot dwanganticonceptie: in Antwerpen elk jaar 30 verslaafde baby's geboren

Door: redactie

In de twee Antwerpse ziekenhuizen, Jan Palfijn en het Erasmusziekenhuis, worden elk jaar 30 baby's met afkickverschijnselen geboren. Dat meldt Radio 1. Het nieuws komt na de oproep van de Nederlandse stad Rotterdam om moeders die niet in staat zijn hun kinderen veilig en gezond groot te brengen, te verplichten anticonceptie te gebruiken.

Als een moeder drugs neemt tijdens de zwangerschap, maakt ze ook haar ongeboren baby verslaafd. "Wij krijgen regelmatig baby's die ontwend moeten worden omwille van de drugsproblematiek of de verslaving van hun mama", vertelt het drugsinterventiecentrum dat ouders probeert te ontwennen aan Radio 1. "Deze baby's hebben daardoor een bepaalde genetische gevoeligheid, ook op langere termijn. Dus ze zijn ook kwetsbaarder voor verslaving dan andere baby's waarvan de moeder niet gebruikt heeft tijdens de zwangerschap."



In Nederland gaan in Rotterdam stemmen op om moeders die niet in staat zijn om hun kinderen veilig en gezond groot te brengen, te verplichten tot anticonceptie. Er wordt dan verwezen naar vrouwen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs, psychiatrische problemen hebben, verstandelijk beperkt zijn, dakloos zijn of in de prostitutie werken. Rotterdam wil een wet die bijvoorbeeld een dwangspiraaltje voor onbekwame mama's mogelijk maakt. "Veilig en gezond opgroeien is net zo'n fundamenteel recht als kinderen krijgen", aldus schepen van Onderwijs, Jeugd en Zorg Hugo de Jonge (CDA). "En wij kiezen voor het kind."



In Tilburg en Rotterdam loopt momenteel al een vrijwillig project die kwetsbare ouders aanspoort om voorbehoedsmiddelen te nemen. Zo ver wil de stad Antwerpen voorlopig niet gaan, meldt Radio 1.