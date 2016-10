Jongeman vrijgesproken van valse "boem boem" melding

Door: redactie

3/10/16 Bron: Belga

De rechtbank in Tongeren. © belga.

tongeren De correctionele rechtbank van Tongeren heeft maandag een man uit Tongeren vrijgesproken die onder druk van een collega een valse bommelding deed. De 19-jarige man moest op 23 november 2015, net na de aanslagen in Parijs, naar Bruno's Foodcorner in Tongeren bellen en zeggen dat er een bom lag omdat zijn 14 jaar oudere collega niet kon verdragen dat zijn vrouw er regelmatig 's nachts moest werken.

Hij belde met de gsm van zijn collega naar een bediende van het tankstation en riep "boem boem" voor hij neerlegde. Omdat de bediende niets begreep van het telefoontje werd er geen gevolg aan gegeven. Dat was niet naar de zin van de oudere man die vervolgens zelf naar 112 belde en zei dat er een bom in het tankstation lag.



De politie doorzocht het hele tankstation maar vond geen explosieven. Door onderzoek van het telefoonverkeer kwam de politie bij de oudere man terecht en die verklaarde dat de bommeldingen zijn idee waren. Hij haalde zijn inspiratie uit een verschenen krantenartikel over een gezochte Syrie-strijder in Tongeren. Hij moet zich op latere datum voor deze bommeldingen komen verantwoorden in de rechtbank. Omdat de bommelding van de eerste beller geen gevolgen had en hij niet meewerkte aan het tweede bomtelefoontje werd de man vrijgesproken.