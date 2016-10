Broer van Salah Abdeslam veroordeeld voor rijden met niet-gekeurde wagen

Door: redactie

3/10/16 - 16u41 Bron: Belga

Mohamed Abdeslam. © ap.

De Haan De Brugse politierechter heeft Mohamed Abdeslam bij verstek veroordeeld tot een effectieve geldboete van 600 euro. De broer van Salah en Brahim Abdeslam werd betrapt op het rijden met een niet-gekeurde auto in De Haan.

Op 8 augustus 2015 liep de 29-jarige Mohamed Abdeslam in De Haan tegen de lamp. Bij controle door de politie bleek het voertuig niet meer geldig gekeurd. De beklaagde stuurde zijn kat naar het proces.



Mohamed Abdeslam liep in het verleden al verschillende veroordelingen op. Op 2 mei 2016 veroordeelde de Brugse politierechter hem al voor het rijden met een niet-gekeurde wagen. Opvallend genoeg ging het toen ook om feiten op 8 augustus in De Haan.