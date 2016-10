Dieven stelen voor ruim 100.000 euro materiaal van gemeente Kortenberg

Door: redactie

3/10/16 - 16u01 Bron: Belga

© Google Streetview.

Onbekenden hebben dit weekend de opslagplaats van de technische dienst van de gemeente Kortenberg leeggeroofd. Ze gingen aan de haal met al het voorradige gespecialiseerd materiaal, van handgereedschap tot bosmaaiers en slijpschijven. De bevoegde schepen Bart Nevens (N-VA) vreest dat de schade oploopt tot meer dan 100.000 euro. De dieven, die via een raam binnen raakten, zijn spoorloos.

"Welke impact dit heeft op de werking van de technische dienst is nog niet duidelijk, maar aangezien bijna al ons materiaal gestolen werd, zitten we met een serieus probleem. Momenteel gaan we na wat er juist gestolen is en bekijken we hoe we onze planning kunnen aanpassen. Dat we sommige onderhoudswerken zullen moeten aanpassen staat vast", zegt Nevens.