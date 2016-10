Zoon van Véronique Pirotton: "Ik heb Wesphael nooit agressief gezien"

Door: redactie

Op het assisenproces van Bernard Wesphael in Bergen is het videoverhoor van Victor, de zoon van slachtoffer Véronique Pirotton, vertoond. Het dateert van 1 november 2013, een dag na de dood van zijn moeder. Het verhoor, dat 40 minuten duurt, verloopt in het Nederlands en wordt door een tolk vertaald.

De toen 14-jarige Victor praat eerst kort over zijn school, familie en passie voor skaten. Daarna praat hij over "de situatie thuis". "Er zijn regelmatig kleine meningsverschillen, soms ook grote", zegt hij. En hij voegt er nog aan toe dat zijn moeder "slecht alcohol verdraagt en dat ze vaak dwaasheden uithaalt". "Soms wordt ze agressief, maar bijna nooit fysiek."



Victor heeft Bernard Wesphael nog nooit agressief gezien, zegt hij. "Hij heeft haar nooit geslagen of geprobeerd om haar te slaan. Hij drinkt ook, maar met mate. Ik heb hem nooit dronken gezien."



"Alles weer uitgebraakt"

De zoon van het slachtoffer begint vervolgens spontaan te praten over Oswald D. "Het is de ex-vriend van mijn moeder, maar ze hebben opnieuw contact. In het begin wist mijn stiefvader het niet. Toen hij het uiteindelijk wist, kon hij het moeilijk aanvaarden en wilde hij vertrekken." Volgens Victor is zijn moeder Oswald opnieuw beginnen zien ongeveer zes maanden na het huwelijk.



Over de zelfmoordpogingen wist Victor te zeggen dat hij zeven was bij de eerste. "Ze gooide zich in de Maas, maar werd er al snel opnieuw uit gehaald." En de tweede poging vond plaats ongeveer anderhalve maand voor de feiten. "Mijn moeder had medicatie genomen en alcohol gedronken, maar daarna had ze alles opnieuw uitgebraakt. Maar mijn stiefvader en ik hebben toch een ambulance gebeld."



"Ze heeft een depressie", klinkt het nog. Hij legt uit dat ze medicatie neemt, vooral slaappillen. "Dat helpt niet als ze drinkt."



Brief achtergelaten

De ochtend van 30 oktober, een dag voor de feiten, werd Victor naar eigen zeggen wakker toen Véronique Pirotton op het punt stond naar Oostende te vertrekken. Ze had een brief achtergelaten voor hem. "Ze zei me dat ze vertrok om Bernard te laten nadenken en te ontspannen en dat ik haar mocht vervoegen als ik dat wilde, net als Bernard als hij zich met haar wilde verzoenen."



Victor belde later die dag naar Bernard Wesphael, die hem liet weten dat hij ook naar Oostende was getrokken om zijn moeder te verrassen. Véronique Pirotton had voorzien om een nachtje aan zee te blijven. "Maar ze belde me gisteren (31 oktober, nvdr) om te zeggen dat ze met Bernard was en aangezien het goed ging, wilden ze nog een nachtje blijven."



"Nog niet doorgedrongen dat ze overleden is"

Victor legt uit dat hij op de dag van de feiten gebeld heeft naar zijn moeder, rond 21 uur, maar dat ze niet antwoordde. Ook een sms van hem bleef onbeantwoord.



Philippe Moureau, de advocaat van de burgerlijke partijen, had eerder gevraagd aan de juryleden om rekening te houden met het feit dat Victor -op het moment van het verhoor- nog niet op de hoogte was van de arrestatie van Wesphael voor de dood van Véronique Pirotton. Na de projectie benadrukte Moureau ook dat Victor over zijn moeder sprak in de huidige tijd. "Het is nog niet tot hem doorgedrongen dat ze overleden is".