Franse Gemeenschap voorziet tekort van 200 miljoen euro in 2017

Door: redactie

3/10/16 - 15u31 Bron: Belga

Minister-president Rudy Demotte (PS). © belga.

De Franse Gemeenschapsregering heeft vandaag haar ontwerpbegroting voor volgend jaar gepresenteerd. De Franse Gemeenschap gaat uit van een tekort van 200 miljoen euro. Dat is 45 miljoen minder dan in 2016, maar de deelstaat neemt niettemin afstand van haar doelstelling om in 2018 een begroting in evenwicht te bereiken.

"Het soberheidsbeleid is niet het juiste antwoord op de uitdagingen voor onze samenleving", stelde minister-president Rudy Demotte (PS) op een persconferentie. "Wij hebben besloten een andere richting in te gaan, die van maatregelen die sociale vooruitgang brengen, die antwoorden bieden op essentiële behoeften en die meer middelen vrijmaken om te investeren in de bekwaamheden die cruciaal zijn voor de toekomst van de Franstaligen, in het bijzonder de jongeren."



De Franse Gemeenschapsregering voorziet nieuwe uitgaven voor de creatie van nieuwe plaatsen in de scholen (20 miljoen euro) en voor de uitvoering van de eerste maatregelen uit het pact voor uitmuntendheid in het Franstalig onderwijs (21 miljoen euro). Bovenop een reeks uitgaven voor de opvang van vluchtelingen (scholing, etc) en de strijd tegen radicalisering trekt de regering ook zo'n dertig miljoen euro uit voor de herfinanciering van de jeugdzorg.



Om een ontsporing te vermijden, heeft de regering voor zo'n 70 miljoen euro aan nieuwe besparingsmaatregelen voorzien. Het gaat hoofdzakelijk om besparingen van technische aard, bovenop de structurele besparingen die in 2015 werden beslist.



Een begroting in evenwicht in 2018 wordt niet meer verwacht, en wordt dus doorverwezen naar de volgende regering. "We werken niet met dogma's", klonk het bij minister-president Demotte. Zijn minister van Begroting André Flahaut bezigde een maritieme metafoor. "Het schip vaart naar zijn bestemming. Het zal er aankomen, maar dat mag niet ten koste van de passagiers gaan. De kapitein moet ervoor zorgen dat iedereen aan boord goed behandeld wordt."