Chinezen van State Grid "verbaasd" over verzet tegen Eandis-deal

Door: redactie

3/10/16 - 14u36 Bron: Belga

© kos.

De Chinese energiereus State Grid, dat allicht toch geen 14 pct aandelen kan verwerven van de Vlaamse distributienetbeheerder Eandis, zegt in een reactie "verbaasd" te zijn over de tegenstand. Dat meldt VRT Nieuws.

"We hebben België altijd als een eerlijke, transparante en open markt beschouwd", schrijft State Grid volgens VRT Nieuws. "Daarom zijn we verbaasd over de tegenstand omtrent onze voorgestelde investering." State Grid zou zich ook druk maken over "foute berichtgeving" over het bedrijf zelf en over de transactie.



Het bedrijf begrijpt privacybezorgheden en bedenkingen van de Veiligheid van de Staat niet. "We kunnen moeilijk begrijpen dat er ook maar enige bezorgdheid zou kunnen ontstaan over de nationale veiligheid door onze minderheidsparticipatie in Eandis", klinkt het in een schriftelijke mededeling.



Stage Grid, net als Eandis overigens, benadrukt dat ze via een correcte procedure als beste uit de bus kwamen. Het bedrijf liet voorts ook weten overtuigd te zijn dat de transactie een win-win zou zijn voor beide partijen.