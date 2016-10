"Véronique was al van in haar kindertijd gehavend"

Door: redactie

3/10/16 - 14u27 Bron: Belga

Nadine Pirotton, de zus van slachtoffer Véronique Pirotton. © belga.

Proces Wesphael Nadine Pirotton, de zus van slachtoffer Véronique Pirotton, en Elise Goffin, de tante van het slachtoffer, beide burgerlijke partij in het assisenproces van Bernard Wesphael, hebben vandaag getuigd. Volgens hen was Véronique Pirotton van in haar jeugd gehavend. Pirotton werd omschreven als een sterke persoonlijkheid met grote ambities, maar tegelijkertijd breekbaar en nooit echt gelukkig in haar ontmoetingen met mannen.

Véronique zei me dat Bernard Wesphael niets deed in het huishouden en dat hij financieel niet bijdroeg. De verkoop van zijn huis diende enkel om zijn schulden te betalen, iets wat hij voor zijn vrouw verborgen had gehouden Nadine Pirotton

Nadine Pirotton is dan wel de zus van het slachtoffer, de meisjes groeiden niet samen op aangezien Véronique al op heel jonge leeftijd aan de grootouders aan moeders zijde werd toevertrouwd in Borgworm. De vader, die veel dronk, bekeek haar nauwelijks omdat hij liever een zoon wilde: "Als ze in het weekend terugkwam, weende ze de hele tijd. Het was verschrikkelijk", aldus Nadine, die haar zus omschrijft als een gehavende vrouw.



Véronique zocht en vond soelaas in de literatuur en toonde al snel interesse in de journalistiek: "Ze slaagde er op eigen houtje in een beurs te krijgen en aan de ULB te gaan studeren", klonk het.



Ten tijde van haar middelbare studies zou Véronique een relatie gehad hebben met een leraar. Jaren later diende ze daarvoor een klacht in, zonder resultaat. Haar zus geloofde niet in de relatie, maar haar tante wel: "Ik ging haar bureau binnen. Ze weende en toonde me de klacht die ze had ingediend. Niemand binnen de familie had in de gaten dat ze een abnormale relatie met een leraar had".



Na haar studies trouwde Véronique Pirotton met een Griek, de vader van haar zoon: "Ze zei me dat ze de man van haar leven had ontmoet. Ze werd zwanger en ze beslisten te trouwen. Kostis kwam in België wonen. Ze hadden het financieel zwaar", aldus Nadine. Uiteindelijk gingen het koppel uit elkaar.



Toen kwam Oswald D. op de proppen. Nadine kan er weinig goed over zeggen: "Ik heb altijd een probleem gehad met hem. Hij was een betweter. Ik denk dat hij haar gebruikte als seksobject en ik had hem niet graag. Victor was blij want Oswald had twee zonen, maar hij besefte ook dat het zijn moeder ongelukkig maakte". Voor Elise waren Oswald en Véronique geen koppel.



In augustus 2012, enkele maanden na hun eerste ontmoeting, trouwde Véronique dan met Bernard Wesphael. De relatie kwam snel in een neerwaartse spiraal terecht, want, zo zegt Nadine, "mijn zus verwachtte een sterke man en hoewel hij een lieve persoonlijkheid had, had ik toch de indruk dat hij een rol speelde".



"Het begon echt fout te lopen toen er een dossier moest opgesteld worden voor het hoederecht over de zoon van Bernard Wesphael. Hij kwam te laat in de rechtbank en ze was woedend, teleurgesteld, omdat ze het dossier had opgesteld dat hij het te laat had ingediend. En dan was er de verkoop van zijn huis, waarvan hij niets overhield. Hij is bij haar gaan wonen en heeft zich opgedrongen. Op het gebied van seks ging het helemaal niet goed", aldus nog Nadine.



"Ze was heel snel ontgoocheld in dat huwelijk", zegt haar tante. "Ze zei me dat hij niets deed in het huishouden en dat hij financieel niet bijdroeg. De verkoop van zijn huis diende enkel om zijn schulden te betalen, iets wat hij voor zijn vrouw verborgen had gehouden."



De advocaat van de verdediging, Jean-Philippe Mayence, betreurde dat de geldkwestie werd aangehaald, "want men trouwt niet met een portefeuille".



De vrouwen waren op de hoogte van de zelfmoordpogingen van Véronique Pirotton. "Ik wist van de discussie met mama, waarna ze zich in de Maas had gegooid. Ik denk dat het eerder een hulpkreet was. De andere zelfmoordpoging, een maand voor haar overlijden, heb ik vernomen van Victor. Ze had medicatie genomen en alles uitgebraakt".



De familie werd op 1 november 2013 op de hoogte gebracht van het overlijden van Véronique Pirotton. "Ze was naar zee gegaan om wat afstand te nemen van Bernard Wesphael, maar ook van haar minnaar, Oswald D. We hebben later vernomen dat Bernard Wesphael een dag later ook naar zee getrokken was om zich bij haar te voegen", zegt Nadine.



De dag erop mocht Nadine het lichaam van haar zus zien. "Toen we haar zagen, was ze beschadigd, ik zag verwondingen aan haar nek, een oog was helemaal opgezwollen het neusbeen was gebroken". Voor Nadine was een zelfmoord uitgesloten, maar ze geeft toe dat ze die optie niet meteen had verworpen.



Ook het drankprobleem van Pirotton kwam aan bod. Beide getuigen hadden Véronique onder invloed gezien, vooral dan op familiefeestjes, "maar ze was dan eerder opgewekt". Het echte probleem kwam later om de hoek loeren, toen Véronique Pirotton stilaan in een depressie verzeild geraakte, geklemd tussen haar echtgenoot en haar minnaar.