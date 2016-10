Vier jaar cel voor man die huis van ex-vriendin in brand stak

Door: redactie

Een 37-jarige man uit Zottegem moet vier jaar naar de cel omdat hij het huis van zijn ex-vriendin in Zelzate in brand stak en vernielde. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vandaag beslist.

De brand brak uit op 24 februari in de Groenstraat in Zelzate. Er was niemand thuis, maar het huis brandde volledig uit. Onderzoek van een deskundige maakte duidelijk dat het vuur aangestoken was. De politie pakte de 37-jarige man op, die eerder op de dag zijn ex had bedreigd. "Als je me verlaat, steek ik je huis in brand", had de man gezegd op een zitting van de familierechtbank, waar hem het ouderlijk gezag over hun vierjarige dochter werd ontnomen.



De verdachte ontkende en verdacht zijn ex ervan zelf achter de brandstichting te zitten, maar volgens de rechtbank waren er voldoende aanwijzingen van schuld.



De man gaat vermoedelijk in beroep tegen het vonnis.