Verdacht pakket aan Brussel-Noord is vals alarm

Door: redactie

3/10/16 - 09u40 Bron: eigen berichtgeving

© Marc Baert.

Het Bolivarplein aan de voorkant van het Noordstation in Brussel is opnieuw vrijgegeven nadat er deze voormiddag een verdacht pakket was aangetroffen. De bommelding blijkt vals, zo is vernomen bij de NMBS.